日本首相称人口老龄化并萎缩不是负担 将激励提高生产率

长实地产牵头财团拟约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透纽约9月21日 - 日本首相安倍晋三称，日本人口老龄化并萎缩不是负担，反而会激励通过机器人、无线传感器、人工智能等创新提高生产率。几天前日本公布官方数据显示，日本65岁及以上的人口有3,460万，占总人口的27.3%，为发达国家中最高。
“我根本不担心日本的人口结构，”安倍在路透Newsmaker活动上准备的讲稿中称，并指出尽管过去三年工作年龄人口减少300万，但日本的名义国内生产总值(GDP)仍取得增长。
“日本可能在步入老龄化。日本人口可能在减少。但这对我们是个激励，”他说。
“为什么？因为将继续激励我们提高生产率，”安倍补充称，指出机器人、无线传感器和人工智能是提高生产率的途径。
“因此日本的人口结构不是负担，倒是激励因素。”(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
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路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。