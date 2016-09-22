日本首相称人口老龄化并萎缩不是负担 将激励提高生产率

路透纽约9月21日 - 日本首相安倍晋三称，日本人口老龄化并萎缩不是负担，反而会激励通过机器人、无线传感器、人工智能等创新提高生产率。几天前日本公布官方数据显示，日本65岁及以上的人口有3,460万，占总人口的27.3%，为发达国家中最高。

“我根本不担心日本的人口结构，”安倍在路透Newsmaker活动上准备的讲稿中称，并指出尽管过去三年工作年龄人口减少300万，但日本的名义国内生产总值(GDP)仍取得增长。

“日本可能在步入老龄化。日本人口可能在减少。但这对我们是个激励，”他说。

“为什么？因为将继续激励我们提高生产率，”安倍补充称，指出机器人、无线传感器和人工智能是提高生产率的途径。

“因此日本的人口结构不是负担，倒是激励因素。”(完)