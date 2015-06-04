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国际财经 | 2015年 6月 4日 星期四 08:48 BJT

（修正）日本自民党呼吁政府谨慎对待亚投行 是否加入由首相决定

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路透东京6月3日 - 一份报告草案周三显示，日本执政党-自民党号召“谨慎对待”中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，但是否加入该行将由首相安倍晋三决定。

在中日两国财政官员本周末在北京会晤前，日本自民党的一个委员会聚焦于日本是否将加入亚投行。

这份报告将于周四递交给安倍。

报告草案最初呼吁日本政府“适当地”对待亚投行，但相关官员表示，他们将改用“谨慎”一词，以反映绝大多数议员的想法。

“我们最终认为，没以意向创始成员国身份加入亚投行是一个正确的决定。政府应该密切关注此事的发展，并谨慎应对，”该委员会成员Kenya Akiba称。

“我们现在如何明确我们的立场？我们要采取长远的看法，而且只有当管理、债务可持续性和常设委员会等问题都解决后，才会做出决定。”(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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