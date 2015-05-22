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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 22日 星期五 10:17 BJT

日本推出1100亿美元亚洲基建资助计划 叫板亚投行

在中国牵头筹备亚洲基础设施投资银行之际，日本周四宣布一项向亚洲基建项目提供1,100亿美元援助的计划。日本此项计划将在未来五年陆续投资，其规模比亚投行预计为1,000亿美元的资本规模还要大，这些资金约半数将由负责援助和贷款的政府机构发放，其余部分将与亚洲开发银行(ADB)进行合作。亚投行将于明年开始运营。路透

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