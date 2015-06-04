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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 4日 星期四 14:13 BJT

日本自民党呼吁政府谨慎对待亚投行

一份报告草案显示，日本执政党-自民党号召“谨慎对待”中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，但是否加入该行将由首相安倍晋三决定。报告草案最初呼吁日本政府“适当地”对待亚投行，但相关官员表示，他们将改用“谨慎”一词，以反映绝大多数议员的想法。路透

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