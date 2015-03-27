日本仍慎对加入亚投行 与美国保持沟通--财相（更新版）

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路透东京3月27日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，该国对于是否加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)仍然保持谨慎。亚投行接收创始成员国申请的截止期限是3月31日。

麻生太郎在内阁会议之后对记者表示，与美国就亚投行问题保持密切沟通，尚未收到中国对日本关于亚投行问题的回应。

“重要的不是日期，而是能否看到我们(向中国)提出的要求得到保证，”麻生称。

外界认为亚投行对世界银行和亚洲开发银行(ADB)构成挑战，对美国扩大在亚太区影响力以平衡中国金融势力的努力而言，也是一个重大的打击。

麻生太郎重申了日本对亚投行在公平治理、董事会组建、债务可持续性以及社会环保关切等方面的担忧。

“这些事项完全不明朗，除非(中国)阐明这些问题，否则日本仍然保持谨慎，”他说。

韩国周四决定寻求成为亚投行创始成员国，是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友。麻生太郎拒绝就韩国的这一决定发表评论。

“我认为，这不会影响(两国之间的)关系，”他补充称。(完)

(编译 许娜/王兴亚；审校 王颖/张涛)

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