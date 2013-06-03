日航考虑用其它机型替换波音777

SK海力士牵头财团对东芝芯片业务提出收购报价--报载
路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士牵头的一个财团，已对东芝旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
路透开普敦6月3日 - 日本航空(9201.T)会长大西贤表示，该公司希望从2019年开始替换大约40架波音777飞机。
他向记者表示，日本航空目前正在考虑空中客车(空中巴士)A350-1000飞机，以及波音787-10X和777-9X飞机。
日本航空一直是波音(BA.N)的忠实客户，也是全球屈指可数的没有使用空客EAD.PA飞机的航空公司之一。该公司现在考虑从这两家领先的飞机制造商中采购飞机，以多元化旗下飞机型号。(完)
(编译 许娜; 审校)
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路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士牵头的一个财团，已对东芝旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)
路透3月29日 - 上次美国是天然气净出口国还是在1957年，当时的总统是艾森豪威尔。不过情况可能在2018年发生变化，届时美国料成为全球第三大液化天然气(LNG)出口国。