日航考虑用其它机型替换波音777

路透开普敦6月3日 - 日本航空(9201.T)会长大西贤表示，该公司希望从2019年开始替换大约40架波音777飞机。

他向记者表示，日本航空目前正在考虑空中客车(空中巴士)A350-1000飞机，以及波音787-10X和777-9X飞机。

日本航空一直是波音(BA.N)的忠实客户，也是全球屈指可数的没有使用空客EAD.PA飞机的航空公司之一。该公司现在考虑从这两家领先的飞机制造商中采购飞机，以多元化旗下飞机型号。(完)

(编译 许娜; 审校)

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