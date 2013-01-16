日本航空周四将停飞旗下所有波音787客机

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透东京1月16日 - 日本航空(Japan Airlines)(9201.T)称,公司周四将停飞旗下所有波音787客机.此前全日空(Nippon Airways Co)(9202.T)一架波音787国内航线客机在周三紧急迫降日本西部.
日本航空表示,在调查做出进一步评估后将对787客机的运营做出决定.
鉴于安全考虑,日本航空周三暂停旗下所有787航班的飞行.(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)