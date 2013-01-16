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时事要闻 | 2013年 1月 16日 星期三 18:36 BJT

日本航空周四将停飞旗下所有波音787客机

路透东京1月16日 - 日本航空(Japan Airlines)(9201.T)称,公司周四将停飞旗下所有波音787客机.此前全日空(Nippon Airways Co)(9202.T)一架波音787国内航线客机在周三紧急迫降日本西部.

日本航空表示,在调查做出进一步评估后将对787客机的运营做出决定.

鉴于安全考虑,日本航空周三暂停旗下所有787航班的飞行.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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