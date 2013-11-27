日本两大航空公司将停止向中国递交飞行计划

路透东京11月27日（记者 Tim Kelly） -日本两大航空公司屈从政府要求，将停止向中国递交途经中国东海防空识别区的飞行计划。

全日空(9202.T)和日本航空(9201.T)发言人表示，他们周三将停止向中国递交途经上述空域的飞行计划。这两家公司上周六已向中国民用航空局通报了各自的飞行计划。

中国上周六宣布划设东海防空识别区。日本和美国对此发出尖锐批评，认为中方此举意在破坏日本对该海域争端岛屿的行政管理权。

中日存在主权争端的钓鱼岛位于东海海域。

通过要求飞经东海防空识别区的航空器提供飞行计划，中国在迫使包括全日空、日本航空在内的航空公司实际上接受中国对上述空域的管理。不按规定提交飞行计划的航班有遭到中国军机拦截的风险。

日本首相安倍晋三说服全日空、日本航空及其他航空公司不理睬中国划设的东海防空识别区，可能认为中国是在虚张声势。

香港、台湾的民航机构官员周一表示，他们的航空公司进入东海识别区的航班必须向中国民用航空局递交飞行计划。韩国交通部一位官员称，该国的航空公司也会递交飞行计划。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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