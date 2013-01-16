版本:
中国
时事要闻 | 2013年 1月 16日 星期三 17:57 BJT

全日空称该公司周四将停飞787客机一天

路透东京1月16日 - 全日本空输(9202.T)表示,该公司周四将停飞旗下所有波音787客机一天.此前全日空一架波音787国内航线客机在周三紧急迫降日本西部.

全日空发言人表示,这将导致该公司周四约35个国内航班取消.全日空将在周四决定是否在翌日让梦幻客机复航.(完)

(编译 李婷仪; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐