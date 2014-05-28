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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 16:56 BJT

全球金属：铝生产商在与日本买家谈判中寻求刷新纪录的高升水--消息

路透东京5月28日 - 参与季度定价谈判的四位消息人士周三表示，一些大型铝生产商已经提议针对日本买家、将7-9月船货的原铝升水大幅上调至少9%，至每吨405-410美元，刷新纪录高位。

日本是亚洲最大的铝进口国，其敲定的价格将成为整个区域的基准。

日本买家大部分同意在4-6月当季支付每吨365-370美的升水PREM-ALUM-JP，较前季上浮45-47%。

日本买家与矿商之间的最新一轮季度谈判在本月启动，预计将持续到下个月。参与的矿商包括力拓 和俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL 。(完)

(编译 杜明霞；审校)
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