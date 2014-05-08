中国应把经济关系与政治问题分隔开--日本高官

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透伦敦5月7日(记者 Natsuko Waki/Sithole-Matarise) -日本经济财政大臣甘利明周三敦促中国将经济关系与政治问题分隔，使中国的经济政策更为清晰、更有预见性。
甘利明还表示，通过努力实现2%的通胀目标，日本央行在支撑日本经济复苏中扮演了关键角色。甘利明负责促进日本首相安倍晋三的政策改革和增长战略。
甘利明表示，日本一直要求中国将政治问题和经济关系分隔开来。
甘利明的发言触及到日中关系这一敏感话题，而两国关系因领土纠纷和日本侵华历史处于紧张状态。
他在伦敦表示：“中国很难做到这点。即便在诺贝尔和平奖这个问题上，中国都要加入政治因素。”
“中国是世界上第二大经济体，但经济政策一直相当不透明，很难预测。这种极端不透明将影响贸易。”
日本正试图与美国达成一项对泛太平洋伙伴关系协定(TPP)具有至关意义的协议。目前有12个国家参加了TPP谈判。
甘利明表示：“中国加入TPP是不可避免的。TPP在消除不透明方面可以发挥重大作用。”
TPP对于美国扩大在亚洲影响力的政策至关重要。安倍宣称TPP是其经济增长战略的一个重要部分。
中国称会考虑加入TPP，但华府希望先在一项双边投资协议上取得进展。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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