中国应把经济关系与政治问题分隔开--日本高官

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月7日(记者 Natsuko Waki/Sithole-Matarise) - 日本经济财政大臣甘利明周三敦促中国将经济关系与政治问题分隔，使中国的经济政策更为清晰、更有预见性。
甘利明还表示，通过努力实现2%的通胀目标，日本央行在支撑日本经济复苏中扮演了关键角色。甘利明负责促进日本首相安倍晋三的政策改革和增长战略。
甘利明表示，日本一直要求中国将政治问题和经济关系分隔开来。
甘利明的发言触及到日中关系这一敏感话题，而两国关系因领土纠纷和日本侵华历史处于紧张状态。
他在伦敦表示：“中国很难做到这点。即便在诺贝尔和平奖这个问题上，中国都要加入政治因素。”
“中国是世界上第二大经济体，但经济政策一直相当不透明，很难预测。这种极端不透明将影响贸易。”
日本正试图与美国达成一项对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)具有至关意义的协议。目前有12个国家参加了TPP谈判。
甘利明表示：“中国加入TPP是不可避免的。TPP在消除不透明方面可以发挥重大作用。”
TPP对于美国扩大在亚洲影响力的政策至关重要。安倍宣称TPP是其经济增长战略的一个重要部分。
中国称会考虑加入TPP，但华府希望先在一项双边投资协议上取得进展。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附