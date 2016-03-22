日本全日空称计算机故障可能影响到其国内航班

德法财长联合声明称低通胀及经济失衡令欧元区陷于危殆

路透柏林5月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和法国财长Bruno Le Maire周一在柏林会谈过后发表声明指出，欧元区经济仍危殆不安，因宏观经济失衡及核心通胀偏低。