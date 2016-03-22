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国际财经 | 2016年 3月 22日 星期二 09:08 BJT

日本全日空称计算机故障可能影响到其国内航班

路透东京3月22日 - 日本最大航空公司--全日空(9202.T)周二称，一项计算机故障可能影响到国内航班。

全日空在其网站发布通告，要求旅客在出行前查询航班状态。此项计算机故障影响登机手续办理以及预订系统。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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