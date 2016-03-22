日本全日空称计算机故障可能影响到其国内航班

德法财长联合声明称低通胀及经济失衡令欧元区陷于危殆
路透柏林5月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和法国财长Bruno Le Maire周一在柏林会谈过后发表声明指出，欧元区经济仍危殆不安，因宏观经济失衡及核心通胀偏低。
路透东京3月22日 - 日本最大航空公司--全日空(9202.T)周二称，一项计算机故障可能影响到国内航班。
全日空在其网站发布通告，要求旅客在出行前查询航班状态。此项计算机故障影响登机手续办理以及预订系统。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透柏林5月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和法国财长Bruno Le Maire周一在柏林会谈过后发表声明指出，欧元区经济仍危殆不安，因宏观经济失衡及核心通胀偏低。
路透巴黎/底特律5月22日 - 美国福特汽车(Ford)一位消息人士称，该公司料将宣布重大管理层变动，执行长菲尔德斯将离职，此举反映出投资者对于该公司股价表现及前景愈发不安。
路透巴格达5月22日 - 沙特能源大臣法力赫周一将与伊拉克石油部长会晤，因沙特希望在石油输出国组织(OPEC)周四会议前，说服其他产油国同意将减产协议再延长九个月时间。