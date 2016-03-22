日本全日空称计算机故障可能影响到其国内航班

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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路透东京3月22日 - 日本最大航空公司--全日空 周二称，一项计算机故障可能影响到国内航班。
全日空在其网站发布通告，要求旅客在出行前查询航班状态。此项计算机故障影响登机手续办理以及预订系统。(完)
编译 刘珞焱 审校 朱淑珍
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导