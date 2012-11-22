日本民主党承诺将倾尽全力保护领土

日本将在12月16日举行众议院选举，民主党竞选纲领草案中称：“我们将扩大并巩固主要由海岸警卫队执行的保卫和警戒任务，采取各种可能措施保护我们的领土和领海，包括尖阁列岛（中国称钓鱼岛）。”图为日本首相野田佳彦。路透