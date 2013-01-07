安倍晋三唱响国歌 迈出“修复日本”第一步

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透东京1月7日 - 日本首相安倍晋三及执政党成员以唱国歌方式开始2013年首个全天工作日，评论人士认为这是过去帝国主义和军国主义的象征。
安倍晋三率领自民党赢得上个月的选举后，日本国内外都担忧日本政治转向右倾。
“目前的执政党能够在上任伊始就坚决歌唱‘君之代’，并能够真正迈出‘修复日本’的第一步。”《产经新闻》引述安倍晋三的话报导称。
“修复日本”是自民党的竞选口号之一。“君之代”实际上是日本二战战败前的国歌。
近几年，公众对君之代和日之丸国旗的反对减弱，君之代成为学校和体育赛事的常规曲目。
但是日本国歌和国旗仍可能引发争议，特别是有政客参与的时候。公共学校的教师曾起诉当局，因被迫在正式场合歌唱国歌，但以失败告终。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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