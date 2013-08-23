日本反战漫画《赤足小子》被要求“闭架”引发争议

北爱尔兰两党组建政府的谈判破裂 可能再次选举或失去自治权
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
路透东京8月23日（记者 Linda Sieg/Leng Cheng） - 日本一个教育委员会要求限制学生阅读经典反战漫画《赤足小子》，引发很多人的公开反对，他们担忧此举是粉饰日本战争历史这种趋势的一部分。
与之类似，很多人也担忧首相安倍晋三重塑日本战争历史、不愿认真道歉的计划。
《赤足小子》基于作者中泽敬二在1945年8月6日那天广岛遭原子弹轰炸时的亲身经历，该书讲述了一个失去父亲和兄弟姐妹的小男孩的挣扎。
该漫画出版时间为1973年，后被翻译成约20种语言，书中对裕仁天皇提出强烈指责，日本曾以裕仁天皇的名义发动二战。
除了描写爆炸后的荒凉景象，《赤足小子》还用图片展现日本军人在亚洲的暴行。
“这是学校图书馆的唯一一本漫画……很多人都记得偶然看见它和阅读它的经历，这本漫画对读者有影响，”上智大学政治科学教授Koichi Nakano说道。
日本媒体上周报道，西部的松江市教委要求中小学从书架上撤下《赤足小子》。因漫画图片过激，学生需要许可才能阅读。这一消息出来后立刻引发激烈争论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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