东京成功申奥料提振经济 但福岛核泄漏阴影犹存

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透东京9月9日 - 日本东京击败马德里和伊斯坦布尔，赢得2020年奥运会举办权，预计这会提振日本经济，刺激其从长达20年的滞胀局面中复苏，并帮助其从2011年地震和海啸中振作。
日本成功申办奥运还可能增加首相安倍晋三的筹码。安倍将自己的声誉押进这场豪赌，认为申奥成功将提振民族信心，而信心正是迄今其积极促增长政策成功的关键。
据东京申奥委员会估计，申奥成功会对经济的带动效应超过3万亿日圆(300亿美元)，并创造15万个就业机会。如果也呈现伦敦和雅典在赢得奥运举办权后其股市那样的涨势，那么日经指数涨势可能持续1到3个月。
尽管对距首都东京230公里的福岛核电站泄露问题存在疑虑，但东京仍赢得全球最大体育盛事--奥运会的举办权。东京在1964年成为举办奥运会的首个亚洲城市。
安倍晋三在布宜诺斯艾利斯表示，福岛核电站“处于控制中”。但他也称，东京必须努力工作，以在这场继切尔诺贝利事故之后最严重的核灾难后赢得世界的信任。
尽管安倍晋三作出这样的保证，但是韩国周五宣布，因担心放射性问题，将海产品进口禁令扩大到福岛周围更大范围的地区。自2011年核电站事故以来，中国已经禁止从日本至少五个县进口乳制品、蔬菜和海产品。
现在，申奥成功可能会进一步提振日本的市场信心及股市买兴，很多投资者预计该国经济将迎来全面的消费增长。
日本长野赢得1998年冬奥会主办权后，日经指数上涨了一个月。一位分析师预计，短期内该指数可能上涨逾10%。
冈三证券编制了一个东京奥运会股指，包含了可能受益于奥运会的79家公司。该股指今年已经上涨近50%，跑赢上涨约三分之一的大盘。
经济提升可能会给予安倍晋三提高消费税决策所需的最后动力。此举是多年来日本政府限制其失控的公共债务的最大举措。安倍晋三料将在衡量经济强劲程度能否承受增税后，于下月初作出该决策。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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