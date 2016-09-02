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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 17:24 BJT

日本财政：政府出售公租房减债，Fortress、高盛等有意收购--消息

路透东京9月2日 - 据消息人士透露，有意收购日本政府公租房的投资机构包括Fortress Investment 、高盛 和香港收购业者PAG等公司，这将是日本迄今最大规模的公共公寓出售。政府希望至少能卖到640亿日圆(6.18亿美元)。

政府这次将出售大约1,000栋楼，包含超过100,000套公寓，其中多数建设于六、七十年代。这些不动产由日本厚生劳动省下属的一个组织所有，出租给年老、残疾和失业的弱势群体。

这些不动产多数分布在人口呈下滑趋势的小城市。四位了解情况的消息人士称，包括Fortress、高盛和PAG在内的大约20家公司有意收购，申请截止日期是7月5日。不过消息人士也表示，到10月5日截止时，这些公司未必会竞购。

Fortress、高盛和PAG拒绝置评。

曾看到招标文件的人士称，这些楼房的状况很差，再加上人口减少的压力，所以不太好卖。

一名看到过这些不动产细节的投资人称，“这些不动产很难盈利，因为不仅状况陈旧，而且地理位置很差。”

这次出售是日本政府变卖资产、降低巨额公共负债措施的一部分。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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