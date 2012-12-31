安倍打算用新声明替代1995年的战争道歉声明--媒体

路透东京12月31日 - 日本产经新闻周一报道称，首相安倍晋三希望用“前瞻声明”替代1995年就亚洲在二战期间所遭受苦难发表的道歉声明。

安倍在接受日本产经新闻采访时表明重申日本立场的意愿，但是并未给出细节。

1995年时任日本首相村山富市就过去的战争表示道歉，日本对此的任何倒退暗示都将激怒邻国，特别是中国、朝鲜和韩国。

“村山富市声明是社会党首相村山富市发表的。我希望发布适用于21世纪的前瞻声明，”安倍在接受采访时表示。

安倍称，他将就声明内容和发布时间咨询专家。

他还表示，希望放松日本和平宪法的限制。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。