日相安倍打算用新声明替代1995年的战争道歉声明--媒体

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月31日 - 日本产经新闻周一报导称，首相安倍晋三希望用“前瞻声明”替代1995年就亚洲在二战期间所遭受苦难发表的道歉声明。
安倍在接受日本产经新闻采访时表明重申日本立场的意愿，但是并未给出细节。
1995年时任日本首相村山富市就过去的战争表示道歉，日本对此的任何倒退暗示都将激怒邻国，特别是中国、朝鲜和韩国。
“村山富市声明是社会党首相村山富市发表的。我希望发布适用于21世纪的前瞻声明，”安倍在接受采访时表示。
安倍称，他将就声明内容和发布时间咨询专家。
他还表示，希望放松日本和平宪法的限制。（完） (编译：李富强 发稿：程芳)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)