《电子产业焦点》苹果iPhone 5C售价疑虑打击亚洲供应链个股挫跌

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
**买入良机**
另一位东京交易员则不认同供应商利润率有降低风险的看法，说一直以来苹果都在挤压零件供应商的利润，因此如果苹果能扩大销量，零件供应商也会受益。
“这对零件供应商来说不是负面消息，因为重点在于销量。如果有什么影响，那也是利好，因为苹果将卖出更多iPhone，”他表示，并称日本零件供应商股价的下跌提供了买入的机会。
“可能的情况不是iPhone 5S销量会减少，苹果所做的是向一个全新的市场发起进攻，”该交易员表示。“现在他们推出了一款中端手机，因为入门级智能手机有巨大的市场。”
汤森路透StarMine数据显示，太阳诱电、株式会社村田制作所和揖斐电股份等供应商的股价较内在价值低了14-37%。内在价值是结合分析师预估和行业增长预期，根据未来10年的潜在增长来评估股票。(完) (编译 蔡美珍/洪曦/李春喜; 审校 隋芬)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。