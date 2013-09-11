《电子产业焦点》苹果iPhone 5C售价疑虑打击亚洲供应链个股挫跌

**买入良机**

另一位东京交易员则不认同供应商利润率有降低风险的看法，说一直以来苹果都在挤压零件供应商的利润，因此如果苹果能扩大销量，零件供应商也会受益。

“这对零件供应商来说不是负面消息，因为重点在于销量。如果有什么影响，那也是利好，因为苹果将卖出更多iPhone，”他表示，并称日本零件供应商股价的下跌提供了买入的机会。

“可能的情况不是iPhone 5S销量会减少，苹果所做的是向一个全新的市场发起进攻，”该交易员表示。“现在他们推出了一款中端手机，因为入门级智能手机有巨大的市场。”

汤森路透StarMine数据显示，太阳诱电、株式会社村田制作所和揖斐电股份等供应商的股价较内在价值低了14-37%。内在价值是结合分析师预估和行业增长预期，根据未来10年的潜在增长来评估股票。(完) (编译 蔡美珍/洪曦/李春喜; 审校 隋芬)