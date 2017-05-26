焦点：日本4月CPI连续四个月上扬 受能源价格推动

资料图片：2015年12月，东京，一名顾客在Cosmo能源控股旗下加油站等待给车辆加油。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京5月26日 - 日本4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增加0.3%，为连续第四个月增长，为决策者带来一些希望，认为经济稳定复苏将帮助改变消费者顽固的通缩心态。

但CPI增幅主要是因为去年能源价格下滑的效应消退，突显出日本央行仍面临挑战。日央行在多年大举货币政策刺激后，仍未能达到其2%通胀目标。

4月剔除能源和生鲜食品的CPI较上年同期持平，表明许多企业仍慎于提高价格，担心这会吓跑对价格敏感的家庭。

“零售商很难涨价，因为薪资和家庭收入并没有大幅增加。因此，他们试图通过维持低工资来削减成本，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。

“正面的经济周期尚未展开，”他说，并补充称日本央行将可能暂时维持超宽松货币政策。

日本总务省周五公布，4月包括油品但不计生鲜食品的核心CPI上涨0.3%，3月时为增加0.2%。4月增幅小于市场预估中值的成长0.4%。

东京地区5月核心CPI较上年同期上升0.1%，路透调查预估为持平。

这是东京核心CPI自2015年12月以来首次同比上升，得益于能源价格上涨的提振。

“4月主要通胀指标全都小升，未来几个月应该会进一步小幅走高，”凯投宏观(Capital Economics)资深日本经济分析师Marcel Thieliant表示。

“但能源价格上涨的提振作用将在下半年消散，通胀将会稳定在远低于日本央行2%目标的水平上。”

第一季日本经济成长速度为一年来最高，并创下10年来最长扩张期，受惠于出口强劲，以及民间消费的拉抬。

因此，疲弱家庭支出和不佳的企业定价能力已让通胀近两年来均维持在零附近，迫使日本央行重整其政策架构，以便更加适合于长期对抗通缩。

由于经济展现生机，许多分析师预期日本央行下次行动将是减少、而非扩大货币刺激政策。

但日本央行官员强调，任何缩减刺激政策都将还需要等一段时日，指称通胀仍离目标甚远这一事实。

日本央行通胀： tmsnrt.rs/28KmQnX

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