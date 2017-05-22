日本4月出口连增第五个月 海外需求可能会支持经济稳步复苏

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京5月22日 - 日本4月出口连续第五个月增长，这个令人鼓舞的迹象表明，更加强劲的海外需求可望支持经济稳步复苏。
财务省周一公布的数据显示，4月出口较上年同期增加7.5%。市场预期中值为增加7.8%。3月出口增长12.0%。
数据还显示，日本对美国贸易顺差收窄。
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
不过，日本对美国的贸易顺差减少，可能让日本减轻一些压力，因为这样一来，特朗普就更难找到理由指责日本的贸易惯例。
日本4月对美国出口较上年同期增长2.6%，连续第三个月增加。但日本对美国的贸易顺差4月较上年同期下降4.2%，至5,867亿日圆(52.7亿美元)。
日本4月进口同比增长15.1%，预估中值为增长14.8%。
4月贸易收支为顺差4,817亿日圆，预估中值为顺差5,210亿日圆。(完)
(编译 许娜/王兴亚；审校 张若琪/龚芳)
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