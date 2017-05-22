日本4月出口连增第五个月 海外需求可能会支持经济稳步复苏

路透东京5月22日 - 日本4月出口连续第五个月增长，这个令人鼓舞的迹象表明，更加强劲的海外需求可望支持经济稳步复苏。

财务省周一公布的数据显示，4月出口较上年同期增加7.5%。市场预期中值为增加7.8%。3月出口增长12.0%。

数据还显示，日本对美国贸易顺差收窄。

随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。

不过，日本对美国的贸易顺差减少，可能让日本减轻一些压力，因为这样一来，特朗普就更难找到理由指责日本的贸易惯例。

日本4月对美国出口较上年同期增长2.6%，连续第三个月增加。但日本对美国的贸易顺差4月较上年同期下降4.2%，至5,867亿日圆(52.7亿美元)。

日本4月进口同比增长15.1%，预估中值为增长14.8%。

4月贸易收支为顺差4,817亿日圆，预估中值为顺差5,210亿日圆。(完)