焦点：日本4月出口连增第五个月 但对美国贸易顺差收窄

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
路透东京5月22日 - 日本4月出口连续第五个月增长，因半导体和钢铁出口增加，这表明更加强劲的海外需求可望支持经济稳步复苏。
财务省周一公布的数据显示，4月出口较上年同期增加7.5%。市场预期中值为增加7.8%。3月出口增长12.0%。
数据还显示，日本对美国贸易顺差缩窄。日本4月对美国出口较上年同期增长2.6%，连续第三个月增加，因汽车和汽车零部件出口增长。但日本4月对美国的贸易顺差较上年同期下降4.2%，至5,867亿日圆(52.7亿美元)。
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加。但对于美国总统特朗普誓言采取保护主义贸易政策的担忧，令依赖出口的日本经济前景蒙阴。
“随着国内生产提高，日本出口会继续增长，进口也可能增长，”瑞穗证券资深经济分析师Norio Miyagawa称。
不过日本对美国贸易顺差减少，可能减轻日本的部分压力，因为这使得特朗普更难找到合理理由，来批评日本的贸易行为。
日本政府公布的数据显示，第一季经济创一年来最快增速，为10年来最长时间的扩张期，得益于出口强劲以及民间消费带来的提振。
以出口额计，日本4月出口较上年同期增长4.1%，为连续第三个月增长，增添海外需求回升的迹象。
4月对中国出口同比增加14.8%，为连续第六个月增长，受到光学设备、汽车元件及钢铁出货的提振。
日本4月对亚洲出口较上年同期增长12.2%，也是连续第六个月上升，受惠于半导体出口增加。
日本4月进口同比增长15.1%，因能源成本上涨而连续第四个月攀升。分析师的预估中值为增长14.8%。
4月贸易收支为顺差4,817亿日圆，预估中值为顺差5,210亿日圆。(完)
(编译 杜明霞/侯雪萍/李婷仪 审校 李爽/张若琪/戴素萍)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
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