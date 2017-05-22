焦点：日本4月出口连增第五个月 但对美国贸易顺差收窄

路透东京5月22日 - 日本4月出口连续第五个月增长，因半导体和钢铁出口增加，这表明更加强劲的海外需求可望支持经济稳步复苏。

财务省周一公布的数据显示，4月出口较上年同期增加7.5%。市场预期中值为增加7.8%。3月出口增长12.0%。

数据还显示，日本对美国贸易顺差缩窄。日本4月对美国出口较上年同期增长2.6%，连续第三个月增加，因汽车和汽车零部件出口增长。但日本4月对美国的贸易顺差较上年同期下降4.2%，至5,867亿日圆(52.7亿美元)。

随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加。但对于美国总统特朗普誓言采取保护主义贸易政策的担忧，令依赖出口的日本经济前景蒙阴。

“随着国内生产提高，日本出口会继续增长，进口也可能增长，”瑞穗证券资深经济分析师Norio Miyagawa称。

不过日本对美国贸易顺差减少，可能减轻日本的部分压力，因为这使得特朗普更难找到合理理由，来批评日本的贸易行为。

日本政府公布的数据显示，第一季经济创一年来最快增速，为10年来最长时间的扩张期，得益于出口强劲以及民间消费带来的提振。

以出口额计，日本4月出口较上年同期增长4.1%，为连续第三个月增长，增添海外需求回升的迹象。

4月对中国出口同比增加14.8%，为连续第六个月增长，受到光学设备、汽车元件及钢铁出货的提振。

日本4月对亚洲出口较上年同期增长12.2%，也是连续第六个月上升，受惠于半导体出口增加。

日本4月进口同比增长15.1%，因能源成本上涨而连续第四个月攀升。分析师的预估中值为增长14.8%。

4月贸易收支为顺差4,817亿日圆，预估中值为顺差5,210亿日圆。(完)