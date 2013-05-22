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国际财经 | 2013年 5月 22日 星期三 09:20 BJT

日本4月出口同比上升3.8% 但连续第10个月录得贸易逆差

路透东京5月22日 - 日本财务省周三公布，4月出口较上年同期增长3.8%，为连续第二个月上升。这显示日圆走软和全球需求升温正在扶助依赖出口的日本经济。

财务省数据亦显示，4月为连续第10个月录得贸易逆差，日圆疲弱导致进口成本升高，抵消了出口增长。

路透调查预估为4月出口增长5.9%。3月为增长1.1%。

4月进口增长9.4%，为连续第六个月上升，分析师预估为增长6.7%。

4月贸易逆差为8,799亿日圆(86亿美元)。

截至4月的年度里，日本对美国和中国出口分别增加14.8%和0.3%。

欲览完整表格，请登录财务省网站(here)(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)

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