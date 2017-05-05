日本提议扩大与东盟国家的双边外汇互换机制

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透日本横滨5月5日 - 日本财务省周五提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。
财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。
此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。
根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
另外，日本和泰国周五启动价值30亿美元的双边货币互换协议，并同意在现行互换框架下与马来西亚启动类似安排。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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