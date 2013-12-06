日本-东盟峰会将呼吁公海空域自由

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月6日 - 日本共同社报道称，日本和东盟10国下周将在东京举行峰会，会议公报中将呼吁公海上空的空域自由，矛头直指中国划设的东海防空识别区。

据报道，会议联合声明草案中表达了日本和东盟加强海上安全合作的决心。

共同社引述日本外交消息人士的话说：“该防空识别区已经成了国际议题。这次会议如果不就此传递出强烈讯号，就缺乏意义。”

日本以及东盟国家越南、菲律宾、文莱和马来西亚，均与中国存在海上领土争议。

中国上月宣布划设东海防空识别区，要求位于东海防空识别区飞行的航空器，应当服从东海防空识别区管理机构或其授权单位的指令，对不配合识别或者拒不服从指令的航空器，中国武装力量将采取防御性紧急处置措施。此后美日韩均对中国表示不满。

共同社称，声明草案强调了公海空域自由的重要性，并承诺日本和东盟将推动国际航空秩序的和平发展。峰会将于12月13日开始，为期三天。（完）