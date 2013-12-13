日本和菲律宾重申国际空域飞行自由

路透东京12月13日 -菲律宾总统阿基诺三世周五称，日本与菲律宾重申履行确保国际空域飞行自由的承诺。中国军力崛起引发外界进一步关切。

阿基诺三世在东京与日本首相安倍晋三会晤后对记者说：“我们重申了所作出的承诺，即维护国际法律，提倡和平解决争议问题，确保国际空域的飞行自由。”

阿基诺三世在记者会上并未提及中国。中国上月划设东海防空识别区，并覆盖主权争议岛屿，曾遭到广泛谴责。

中国还表示可能在南海也划设防空识别区。中国与菲律宾在南海岛礁主权问题上存在争议。

阿基诺三世与安倍晋三在日本与东盟十国首脑峰会召开前举行了以上会晤。参会的东盟国家中另有多国亦与中国存在领土争端。

编译：王琛 发稿：王凤昌

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