安倍试图摆脱历史桎梏 日本与邻国关系不容乐观

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月25日（记者 Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三已宣布每年的4月28日定为“恢复主权日”，纪念二战中日本战败七年后美国为首的盟军结束对日本的占领。与此同时，安倍还将悄悄推动日本突破和平宪法，这可能导致地区紧张局势升温。
本周日本与中韩的摩擦、以及过往历史，再次表明历史问题仍将是东亚局势面临的重要障碍。
安倍试图淡化日本侵略邻国的历史，并寻求放宽和平宪法对日本军力发展的限制，这可能加剧日本与中韩之间的紧张关系。
对于日本纪念“恢复主权日”，中国和韩国可能不会多说什么，但日本此举传递出重要讯息。
天普大学（Temple University）日本分校的亚洲研究负责人金斯顿（Jeffrey Kingston）说：“安倍是在为修改宪法打基础。他想提醒人们，战争已经过去了，战后阶段也已经结束了，我们现在是21世纪，是时机翻过这一页了。”
但他指出，这绝非易事，因邻国不允许日本摆脱历史。
安倍目前支持率超过70%，这得益于民众对其经济刺激政策的推崇。
安倍的一些顾问希望他目前将重点放在经济，但高支持率可能助长了安倍的自信，使得他更热衷表达其思想理念，他支持副首相麻生太郎参拜靖国神社，并在中日围绕钓鱼岛对峙的情况下称日本做好动用武力的准备。
安倍周三在国会说：“向战争中为国捐躯的亡灵致敬是正常的。我们的官员不会屈服于任何威胁。”
倘若日本与邻国尤其是中国的争议升级，并影响到商贸关系，可能危及安倍经济刺激政策的成功。
去年中日钓鱼岛争端引发中国民众大规模反日抗议活动，两国商贸关系受到冲击。
金斯顿说：“想想看，有多少在中国工作的企业高管揪着头发想‘千万别再来一次了。’中国对日本经济至关重要。”
安倍近几周曾多次公开表达想修改宪法的愿望。上智大学（Sophia University）教授Koichi Nakano说：“周日（‘恢复主权日’）纪念仪式肯定就是修宪的序曲。其中的逻辑是一样的：被占领后我们失去了主权，而后恢复了主权；但须得等到我们修订了强加于我们的宪法，才算是完全恢复了主权。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。