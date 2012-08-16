中国要求日本无条件释放中国保钓者

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透香港/东京8月15日电(记者 James Pomfret/Linda Sieg)---中国周三敦促日本立即无条件释放14名中国保钓人士。中国外交部副部长傅莹紧急召见日本驻华大使丹羽宇一郎，并与日本外务副大臣山口壮通话，就日方在钓鱼岛抓扣中国公民一事提出严正交涉。
中国外交部网站称，傅莹要求日方确保14位中国公民的安全并立即无条件放人。
新华社报道称，日本海上保安厅共抓扣14名中国保钓人士。日本媒体也称共有14名活动人士被扣押。
日本就中国保钓人士登上钓鱼岛一事向中国驻日本大使抗议，日本首相野田佳彦表示，日本将严格遵照法律处理此事。
日本周三举行“全国战殁者追悼式”，令中日关系趋於紧张。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。