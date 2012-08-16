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时事要闻 | 2012年 8月 16日 星期四 09:09 BJT

中国要求日本无条件释放中国保钓者

路透香港/东京8月15日电(记者 James Pomfret/Linda Sieg)---中国周三敦促日本立即无条件释放14名中国保钓人士。中国外交部副部长傅莹紧急召见日本驻华大使丹羽宇一郎，并与日本外务副大臣山口壮通话，就日方在钓鱼岛抓扣中国公民一事提出严正交涉。

中国外交部网站称，傅莹要求日方确保14位中国公民的安全并立即无条件放人。

新华社报道称，日本海上保安厅共抓扣14名中国保钓人士。日本媒体也称共有14名活动人士被扣押。

日本就中国保钓人士登上钓鱼岛一事向中国驻日本大使抗议，日本首相野田佳彦表示，日本将严格遵照法律处理此事。

日本周三举行“全国战殁者追悼式”，令中日关系趋於紧张。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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