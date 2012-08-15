二战结束将近七十载 日本与中韩隔阂难消

路透东京8月14日电（记者 Linda Sieg）---尽管现在距日本宣布二战战败已过将近70年，痛苦的回忆和现实的敌对仍限制着日本与中国和韩国的关系，随着三国都将迎来领导人换届，不和的风险进一步上升。

三国存在着紧密的经济联系，日本和韩国是美国的亲密盟友。

周三日本举行了二战结束67周年纪念。上周韩国总统李明博登上了和日本有主权争议的岛屿，导致两国几十年来的不和更为突出。

日本与中国在东海岛屿上的争端也升温。外界关注日本首相野田佳彦的内阁成员周三是否会违背他的立场而参拜靖国神社。

日本与韩国和中国的关系大不相同，日本担忧中国日益增长的军力和经济实力，同时寻求与韩国建立紧密的防务联系。

“日本从未使邻国信服它真的悔改了，”哥伦比亚大学教授Gerry Curtis说。他指出，尽管日本针对侵略中国和朝鲜半岛的历史一再道歉，北京和首尔始终保持质疑。

“中国和韩国都不想将这些事情尘封，因为它们可以带来政治上的优势。”

日本和韩国的争端甚至延伸到了伦敦奥运会，一名韩国足球运动员在韩国战胜日本队获得铜牌後，亮出“独岛（Dokdo）是韩国领土”的标语牌。他因为违反奥运会规定，无法参加领奖仪式。日本将该岛称为竹岛（Takeshima）。

“这些都反映出一个事实，该地区各国在历史问题上缺乏共识，”京都斯坦福中心主任Andrew Horvat称。

尽管近几年日本和韩国的经济联系和文化交流比较兴旺，韩国人对日本1910-1945年期间的殖民统治仍怀恨在心。

去年李明博敦促日本政府重视向韩国慰安妇提供合理认可和补偿，导致两国紧张情势升级。

在李明博近日访问独岛後，日本召回其驻韩国大使，并表示将就该岛屿争端向国际法庭起诉。

但分析人士认为，日韩岛屿争端不太可能升级为军事冲突。

分析人士还称，不能排除中日在钓鱼岛争端上发生冲突的可能，但两国经济关系紧密，可能使双方保持克制。2011年中日双边贸易额增长14.3%至3,450亿美元历史高位。

Horvat称：“在经济关系上，需要权衡的东西太多。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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