日本内阁成员参拜靖国神社 料引发亚洲邻国不满

路透东京8月15日电---日本国家公安委员会委员长松原仁周三早些时候参拜了靖国神社，尽管日本首相野田佳彦敦促其内阁成员避免此举。这可能进一步影响日本与中国和韩国的关系。

日本对中国和韩国的侵略给两国留下了痛苦的回忆，尽管三国经济联系紧密，日本和中韩的关系近期仍越发紧张。

这是野田佳彦所在的民主党2009年上台後首次出现内阁成员参拜靖国神社。民主党曾承诺改善和亚洲各国的关系。

日本前首相小泉纯一郎参拜靖国神社曾引发中国和韩国的强烈不满。

另外一名内阁成员表示，希望参拜靖国神社，料於周三晚些时候前往。

这两名内阁成员的行为凸显野田佳彦对民主党的控制不力，近期野田佳彦提出上调消费税时也出现民主党成员退党的现象。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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