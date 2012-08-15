日本内阁成员参拜靖国神社 料引发亚洲邻国不满

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透东京8月15日电---日本国家公安委员会委员长松原仁周三早些时候参拜了靖国神社，尽管日本首相野田佳彦敦促其内阁成员避免此举。这可能进一步影响日本与中国和韩国的关系。
日本对中国和韩国的侵略给两国留下了痛苦的回忆，尽管三国经济联系紧密，日本和中韩的关系近期仍越发紧张。
这是野田佳彦所在的民主党2009年上台後首次出现内阁成员参拜靖国神社。民主党曾承诺改善和亚洲各国的关系。
日本前首相小泉纯一郎参拜靖国神社曾引发中国和韩国的强烈不满。
另外一名内阁成员表示，希望参拜靖国神社，料於周三晚些时候前往。
这两名内阁成员的行为凸显野田佳彦对民主党的控制不力，近期野田佳彦提出上调消费税时也出现民主党成员退党的现象。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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