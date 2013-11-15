日股领涨亚洲股市 因叶伦表态支持刺激措施

* 亚股上扬，因叶伦称不急于缩减购债

* 日股有望创2009年底以来最大单周涨幅

* 美元兑日圆涨至100上方，欧元回撤

路透悉尼11月15日 -亚洲股市周五上扬，因投资者对美国货币刺激政策延长的前景感到安慰。日圆下跌推动日股有望创近四年以来最大单周涨幅。

日经指数.N225周五早盘跳涨1.8%，本周涨幅高达7.5%，为2009年12月以来最佳单周表现。该指数也突破了15,000附近的关键阻力位，有望重返5月高点15,942.60。

该地区市场纷纷受鼓舞，因可能接任美联储主席的叶伦就货币政策发表调门温和的评论。

“市场因‘叶伦效应’而活跃起来，她的讲话缓和了有关外资流动性的疑虑，”KDB大宇证券的市场分析师KimHak-gyun说。

韩国股市.KS11上扬1.9%，可望录得四个月来最大涨幅。中国股市沪综指.SSEC亦涨1.9%，澳洲股市升幅为0.8%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)股指.MIAPJ0000PUS连续第二天走升，今日涨幅为1.1%。

美股周四触及纪录高位，此前叶伦为美联储的大胆经济刺激举措辩护，在提名听证会上称为提振就业所作的努力是“必要的”。

道琼工业指数.DJI周四收高0.35%，标准普尔500指数.SPX上升0.48%。Nasdaq指数.IXIC涨势受到思科下跌的限制，此前思科公布的业绩令人失望，打压公司股价重挫11%

“叶伦仍认为量化宽松(QE)政策的利大于弊，这可能是她的言论中，对整个市场而言最重要的一点，”RBS证券首席美国公债策略师William O'Donnell表示。

“她让我和我们的经济小组觉得，她并不打算缩减QE3，而且就算是下一份非农就业报告再次出现超过20万个的就业岗位增幅，可能也不会令她动摇。”

其结果就是，美联储最终似乎将让市场相信，即便开始缩减刺激政策，距离调升指标利率仍很遥远。短期债券市场大幅扬升，因投资者大幅推后对联储首次升息的时间预期。

**低利率将维持一段长时间**

确实，自从美联储9月时放弃开始缩减刺激计划的机会之后，市场重新评估政策收紧的可能性。当时美国联邦基金利率期货显示第一次升息的时间可能是在2014年底。如今，市场对升息至0.5%的时间预期推至2015年11月。

从过去两天欧洲美元利率期货大涨的幅度，显示市场现在预期美元借贷成本到2016年都将维持在近零水准。

这反过来帮助压低了美国公债收益率，两年期公债利率仅为29个基点，9月初时曾高至54个基点。

此次收益率下降并未让美元太绑手绑脚，部分因素在于欧洲经济数据令人失望，欧洲利率下滑幅度更大。

数据显示欧元区第三季经济成长率仅有0.1%，勉强走出衰退，法国经济萎缩。

欧元兑美元回落至1.3450，周四曾高见1.3497。

也没有迹象显示日本央行会改变其大规模刺激举措；之前数据显示日本经济增长上季明显放缓，因消费者和企业不愿支出。

日圆空方的动力周四增强，此前日本财务大臣麻生太郎告诉国会一委员会，日本必须维持干预汇市的政策手段。

美元兑日圆已稳步上扬了三周，终于突破100.00日圆的障碍。在周四从低点99.11跳升后，目前正来到100.27。

大宗商品市场方面，布兰特原油连涨第三日，因担忧利比亚原油供应受阻；美国可望维持刺激政策规模让金价获得一些安慰。

布兰特原油上涨0.08美元，报108.36美元；美国原油升0.39美元，至94.15美元。现货金小涨至1,289.16美元，脱离本周低点1,260.89美元。 (完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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