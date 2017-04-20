日本财相麻生太郎称日央行不会进行“直升机撒钱”

路透纽约4月19日 - 日本财务大臣麻生太郎周三的讲话打消了日本央行将通过直升机撒钱、或直接债务融资来提供政府财政资金的可能性。

麻生太郎在哥伦比亚大学表示，实际上这样的想法存在各种问题，例如会有损于央行的独立性以及市场对货币政策的信心。

他表示，如果日本放弃在财政纪律方面的努力，政府财政可能会破产，或是通胀无法控制，这将对公众造成不利影响。(完)