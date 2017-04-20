日本财相称央行不会进行“直升机撒钱” 必须加税减支改善财政（更新版）

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路透纽约4月19日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，日本糟糕的财政问题没有快速解决办法，打消了央行将通过“直升机撒钱”，或直接债务融资来提供政府财政资金的可能性。

他还表示，经济和民间消费显现复苏的初步迹象，为日本上调已延期两次的消费税铺平道路。目前计划2019年10月上调消费税。

麻生称，他知道一些学术机构建议采取激进举措来刺激增长，比如让日本央行直接认购公共债务，为政府支出提供资金，或者故意大幅推高通胀，以便在不加税的情况下偿还公共债务。

“事实上，这样的想法存在各种问题。其一就是会有损日本央行的独立性以及市场对货币政策的信心。”麻生太郎周三在哥伦比亚大学一场研讨会说。

鉴于日本公共债务庞大，若出现任何迹象显示政府将放弃财政纪律的努力，也可能使国家财政招致破产，或是通胀无法控制，这将对公众造成不利影响。

“我们不容许这样的情况发生...没有快速解决问题的办法。”麻生太郎说。他并表示，解决问题的唯一办法就是加税、削减支出并采取激活经济的措施。

“2020年东京奥运会前经济的表现可能不错，因此，要调高消费税比较容易。”麻生说。他是在本周20国集团(G20)财经首长于华盛顿集会前造访纽约的。(完)