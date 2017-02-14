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国际财经 | 2017年 2月 14日 星期二 09:19 BJT

日本财务大臣称日美两国开启经济对话框架需要时间

路透东京2月14日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，日本和美国政府创建双边经济对话框架需要时间。

“建立周末美日峰会上同意的经济对话框架可能需要时间，但很重要，”麻生太郎向国会表示。

麻生太郎还说，日方向美国总统特朗普建议，开启上述经济对话来讨论财政、货币和结构性政策等问题。(完)

(编译 汪红英；审校 王丽鑫)

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