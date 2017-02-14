日本财务大臣称日美两国开启经济对话框架需要时间

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月14日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，日本和美国政府创建双边经济对话框架需要时间。
“建立周末美日峰会上同意的经济对话框架可能需要时间，但很重要，”麻生太郎向国会表示。
麻生太郎还说，日方向美国总统特朗普建议，开启上述经济对话来讨论财政、货币和结构性政策等问题。(完)
(编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。