特写：担忧金融灾难 日本人海外置产

路透东京5月29日电（记者 Stanley White）---Hiroshi Kosaka宣传不动产业务的方式非常特别，他的网站上没有漂亮的公寓照片，取而代之的是日本债务数据和预算崩溃的情景分析，这些通常是信用评级机构的活。

他的企业帮助忧心不已的日本人逃离日圆，在海外购买不动产，以便在金融灾难中避险。这种趋势兴起的背景是对日本经济前景的悲观情绪加剧，《逃离日本》一书因此畅销，并令前往新西兰和马来西亚等国购置房产的日本人增多。

日本公共债务相当於GDP的逾两倍，非常可怕，很自然地成为Kosaka在东京举办的研讨会的讨论话题。很多人唯恐政府计划提高税收；去年的地震和海啸导致福岛核电站事故，令很多人对核能失去信任。

“很多人告诉我他们担忧核辐射。人们还告诉我他们担忧日本出现经济灾难，”Kosaka表示。

大多数人认为日本不会出现希腊式的债务危机，因日本投资者有明显的“国内倾向”，日本政府10万亿美元的债务绝大多数由国内投资者持有。即使资金外流的规模仍相对较小，也会对这一看法构成挑战。如果更多日本人愿意考虑移居海外，情况可能发生改变。

“在我这个年龄，我考虑很多关於成家的问题，也考虑去海外居住。如果日本财政崩溃，社会秩序也会崩溃。那将不利於抚养孩子，”现年28岁的Miki Akutsu在一个购买马来西亚房产的研讨会上说道。Akutsu为一家广告公司工作。

过去日本人一直在购买海外房地产，但是去年的地震和海啸後发生的改变是，不光是有钱人和退休一族这麽做了。

中产阶级和年轻人也在马来西亚、新西兰和新加坡开立银行账户，购买公寓和住宅，计划在搬进去以前的几年里出租。

“11月以来，我已经帮助约25人在马来西亚的一个新建住宅区购买了公寓。我觉得这些人当中只有三个算是有钱人，”Kosaka说道。

Asia Network Research Sdn Bhd董事总经理Takeshi Uchimura在东京一个小办公室内向30位听众讲解如何获得马来西亚第二家园计划签证，从而购买吉隆坡附近的房产。

Uchimura的逻辑非常简单：日圆强劲，马来西亚买房的成本只约为东京的三分之一，还可以从马来西亚的银行贷款。

如果将房子出租，并将收入放在马来西亚的银行账户，所得将超过在利息为零的日本。

如果决定移居马来西亚，生活成本很低，孩子上得起国际学校，犯罪率低，全年气候温暖。那里人口整体年轻，经济增长潜力很大。

对於很多日本人来说，福岛核泄漏成为他们再次仔细审视日本经济问题的催化剂。公共债务高企、人口老龄化、经济增长率低下和通缩等问题让他们觉得困难比以往更难克服。

根据日本央行的数据，去年第四季度，日本人投资了5,780亿日圆（72.8亿美元）在外国证券上，为两个季度来首次出现资金外流。

尽管这在约15万亿日本居民存款中只是九牛一毛，但可能预示着日本人对转移资产至海外的看法有所改变。

“日本政府对此将最为担忧，因将失去税收收入。资金流出银行系统意味着银行投资日本政府债务的能力将下降，因此收益率将上升，”美银美林驻东京经济学家Masayuki Kichikawa表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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