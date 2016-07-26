日本砍人嫌犯曾表示 如果政府同意他愿意杀死残疾人--官员

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透东京7月26日 - 一名日本地方官员周二表示，此前砍杀多人的嫌犯今年稍早曾表示，如果政府批准，他愿意去杀死残疾人，并因此住院接受治疗。
相模原市的一名官员匿名表示，筑波市的警方联系到该名叫植松圣(Satoshi Uematsu)的嫌犯，强制其在2月19日住院治疗，此前他试图把一封信递交给日本下议院议长。
该官员通过电话告诉路透，植松圣告诉警方，如果政府同意，他将杀死许多重度残疾人士。该官员称，医生认为他的病情已经好转，他在3月2日出院。
周二凌晨，植松圣在神奈川县的一个残疾人康复院砍死19人，至少砍伤25人。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。