日本相模原市发生持刀袭击事件 19人死亡多人受伤--媒体（更新版）

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路透日本相模原市7月26日 - 据媒体报导，日本神奈川县相模原市周二凌晨一残疾人服务处发生持刀袭击，造成19人死亡，多人受伤，这是数十年来日本发生的最严重的杀人事件。

日本媒体称，相模原市警方已经逮捕了26岁的行凶者Satoshi Uematsu，他曾是事发残疾人服务处的雇员。

媒体称，工作人员在当地时间凌晨2:30(周一1730GMT)报警，称残疾人服务处Tsukui Yamayuri-En有一名持刀男子。

日本放送协会(NHK)引述未具名工作人员报导称，该服务处坐落在相模川(Sagami River)河畔，占地3公顷(7.6英亩)，由当地政府设立，可以照顾各种残障人士。

NHK报导，警方已经发现了一个装有数把刀具的包，其中至少有一把沾有血迹。对于在哪里找到的刀具，报导未提供细节。

其他媒体报导称，这名嫌疑人身穿黑色T恤，他到附近警察局自首时并未携带刀具。

警方表示，他们仍在调查嫌犯的行凶动机。

日本朝日新闻报导称，警方称这名嫌疑人说“我想除掉这个世界的残疾人”。

媒体报导称，最初证实15人死亡，另有四人处于心脏停搏状态。共同社稍后报导称，死亡人数为19人。

受伤人数尚不明朗，媒体报导的数字介于20人至45人。(完)