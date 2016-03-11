日本将派最先进的攻击型潜艇与澳大利亚举行联合军演

路透悉尼3月11日 - 日本防卫省称，日本最先进的攻击型潜艇将参加日本与澳大利亚下个月举行的联合军事演习。分析人士认为这是日本为了赢得500亿澳元（370亿美元）的国防合同。

日本防卫省周四发布通知称，苍龙级潜艇和两艘护卫舰将在悉尼附近海域与澳大利亚海军展开演习。出访时间为11天，4月26日返回日本。

澳大利亚国防部证实了这次联合演习计划，但拒绝透露哪些舰船将参加演习。

“日本派出苍龙级潜艇是为了彰显其活动范围，让澳大利亚海军有机会与之一起演习，包括与澳大利亚现有的柯林斯级潜艇进行对比，”罗伊研究所（Lowy Institute）国际安全项目总监格拉汉姆（Euan Graham）指出。（完）