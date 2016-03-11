日本将派最先进的攻击型潜艇与澳大利亚举行联合军演

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼3月11日 - 日本防卫省称，日本最先进的攻击型潜艇将参加日本与澳大利亚下个月举行的联合军事演习。分析人士认为这是日本为了赢得500亿澳元（370亿美元）的国防合同。
日本防卫省周四发布通知称，苍龙级潜艇和两艘护卫舰将在悉尼附近海域与澳大利亚海军展开演习。出访时间为11天，4月26日返回日本。
澳大利亚国防部证实了这次联合演习计划，但拒绝透露哪些舰船将参加演习。
“日本派出苍龙级潜艇是为了彰显其活动范围，让澳大利亚海军有机会与之一起演习，包括与澳大利亚现有的柯林斯级潜艇进行对比，”罗伊研究所（Lowy Institute）国际安全项目总监格拉汉姆（Euan Graham）指出。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。