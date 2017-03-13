独家：日本计划5月起派遣最大军舰前往南海巡航--消息

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透东京3月13日 - 三位消息人士称，日本计划5月起派遣最大军舰在南海进行为期三个月的巡航，这是第二次世界大战以来日本在该地区最大的一次海军力量的展示。
仅服役两年的出云号直升机航母将经停新加坡、印尼、菲律宾和斯里兰卡，然后7月在马拉巴尔海岸参加美国与印度舰艇的联合海上演习。
消息人士补充称，出云号直升机航母将在8月返回日本。
日本海上自卫队发言人未予置评。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。