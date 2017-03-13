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时事要闻 | 2017年 3月 13日 星期一 17:42 BJT

独家：日本计划5月起派遣最大军舰前往南海巡航--消息

路透东京3月13日 - 三位消息人士称，日本计划5月起派遣最大军舰在南海进行为期三个月的巡航，这是第二次世界大战以来日本在该地区最大的一次海军力量的展示。

仅服役两年的出云号直升机航母将经停新加坡、印尼、菲律宾和斯里兰卡，然后7月在马拉巴尔海岸参加美国与印度舰艇的联合海上演习。

消息人士补充称，出云号直升机航母将在8月返回日本。

日本海上自卫队发言人未予置评。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)
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