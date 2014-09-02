澳大利亚有意购买日本苍龙级潜艇

路透东京9月1日 - 熟悉会谈情况的人士表示，日本和澳大利亚正洽谈价值数十亿美元的协议，后者有意购买日本的隐形潜艇，而此举可能会让中国不满。

三名消息人士称，距协议达成还有数月时间，但日本苍龙级(Soryu)潜水艇是澳方最可能的选项。

该协议如果达成，将成为日本首相安倍晋三更为积极的军事政策的重大拓展。中国经常指责安倍企图复苏日本的战时军国主义。

一名了解澳大利亚政府信息的人士表示，澳大利亚渴望从日本获得苍龙级潜水艇，尽管澳政府放弃之前在国内建造此类潜艇的计划可能会遭遇强大的政治压力。苍龙潜水艇以柴油发动机为驱动，且行驶安静。

消息人士称：“这是(澳政府)目前最好的选择。”

安倍和澳大利亚总理艾伯特7月份同意“推进安全和国防合作”，包括转移军事设备和技术。

双方讨论的方案随后从发动机技术转移向完全在日本制造方向迅速推进，目标是在2030年前用12艘苍龙级潜水艇取代澳大利亚6艘日益老化的的柯林斯级(Collins)常规动力潜艇。

一名消息人士称：“日本和澳大利亚的讨论正在加快。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。