日本将向澳大利亚提供机密潜艇信息 或参与澳采购竞标--消息人士

路透东京5月6日 （记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 熟悉内情的两名日本官员称，日本本月将同意向澳大利亚提供机密的潜艇技术信息。这个前所未有的举动暗示日本计划参与向澳大利亚销售潜艇的竞标。

日本政府主导的这次竞标参与者包括川崎重工(7012.T)和三菱重工(7011.T)，它们面临德国蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）(TKAG.DE)和法国国有海军承包商DCNS的竞争。

消息人士称，在澳大利亚总理阿博特迫于反对党和执政党国会议员的压力开放竞标前，日本一直是澳大利亚潜艇采购计划的领先竞标者。澳大利亚计划以400亿美元左右的价格采购约12艘潜艇，以取代澳大利亚老化的科林斯级潜艇。

澳大利亚想让日本参与竞标，因澳大利亚对日本排水量为4,000吨的“苍龙”级潜艇以及锂离子电池推进系统感兴趣。德国与法国制造商提供的是2,000吨级潜艇。

“日本国家安全保障会议将于5月批准（数据）的披露，”一位消息人士称。

日本防卫省发言人竹田宏文（Hirofumi Takeda）拒绝透露计划细节，但表示：“日本相关部门正在商讨如何能够帮助澳大利亚。”

消息人士并未说明日本将向澳大利亚提供什么技术信息，但指出信息交换会在阿博特7月左右访日之前进行。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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