日本将向澳大利亚提供机密潜艇信息 或参与澳采购竞标--消息人士

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月6日 （记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 熟悉内情的两名日本官员称，日本本月将同意向澳大利亚提供机密的潜艇技术信息。这个前所未有的举动暗示日本计划参与向澳大利亚销售潜艇的竞标。
日本政府主导的这次竞标参与者包括川崎重工 和三菱重工 ，它们面临德国蒂森克虏伯（ThyssenKrupp） 和法国国有海军承包商DCNS的竞争。
消息人士称，在澳大利亚总理阿博特迫于反对党和执政党国会议员的压力开放竞标前，日本一直是澳大利亚潜艇采购计划的领先竞标者。澳大利亚计划以400亿美元左右的价格采购约12艘潜艇，以取代澳大利亚老化的科林斯级潜艇。
澳大利亚想让日本参与竞标，因澳大利亚对日本排水量为4,000吨的“苍龙”级潜艇以及锂离子电池推进系统感兴趣。德国与法国制造商提供的是2,000吨级潜艇。
“日本国家安全保障会议将于5月批准（数据）的披露，”一位消息人士称。
日本防卫省发言人竹田宏文（Hirofumi Takeda）拒绝透露计划细节，但表示：“日本相关部门正在商讨如何能够帮助澳大利亚。”
消息人士并未说明日本将向澳大利亚提供什么技术信息，但指出信息交换会在阿博特7月左右访日之前进行。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加