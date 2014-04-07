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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 12:28 BJT

全球贸易：澳洲与日本接近达成自贸协议，今日稍晚将宣布

路透东京4月7日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周一表示，经过长期的谈判，与日本的双边自由贸易协定“接近达成”。

“进展得非常顺利，”艾保德在东京与商界领袖的午宴上表示。

日本媒体称，首席安倍晋三今日稍晚将与艾保德宣布达成双边基本协议，涉及日方下调进口自澳洲牛肉的关税，以及澳洲终止汽车进口关税。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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