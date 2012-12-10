丰田高管称其在华销售复苏路漫漫

路透东京12月7日电---据日本共同社报导，丰田汽车(7203.T)负责中国业务的高管大西弘致(Hiroji Onishi)认为，丰田需要至少一年时间，才能摆脱中日外交争端带来的冲击。

中日岛屿争端引发中国民众抵制日货浪潮，这严重冲击丰田在华销售，9月和10月销量分别同比下滑了50%和44%，11月降幅放缓至22%，汽车销量63,800辆。

共同社称，大西弘致在11月26日与公司工会领袖的会议上对销售前景看法悲观。

报导引述他的话称：“我们相信，要恢复9月以前的销售情况很难。”

“从过去的经验推断，可能至少需要一年（才能恢复），我们正对计划作出方方面面的调整。”

丰田年初时曾表示，在华销售目标为每年100万辆。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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