丰田高管称其在华销售复苏路漫漫

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透东京12月7日电---据日本共同社报导，丰田汽车(7203.T)负责中国业务的高管大西弘致(Hiroji Onishi)认为，丰田需要至少一年时间，才能摆脱中日外交争端带来的冲击。
中日岛屿争端引发中国民众抵制日货浪潮，这严重冲击丰田在华销售，9月和10月销量分别同比下滑了50%和44%，11月降幅放缓至22%，汽车销量63,800辆。
共同社称，大西弘致在11月26日与公司工会领袖的会议上对销售前景看法悲观。
报导引述他的话称：“我们相信，要恢复9月以前的销售情况很难。”
“从过去的经验推断，可能至少需要一年（才能恢复），我们正对计划作出方方面面的调整。”
丰田年初时曾表示，在华销售目标为每年100万辆。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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