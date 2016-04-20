汽车外观日渐趋同 流行文化元素能否帮助日本品牌脱颖而出？

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月20日 （记者 Norihiko Shirouzu/Naomi Tajitsu） - 日本的一些顶级汽车品牌素以性能优越知名，但设计通常乏味。他们正从本国的流行文化中寻求“日本元素”（J-factor），以求在日渐趋同的汽车风格中脱颖而出。

举例来说，日产汽车 的GT-R超级跑车从《机动战士高达》（Gundam）中汲取灵感，打造类似机器人的机械式外观，以及四方形的车尾和圆形尾灯。

“看看这辆车的车窗和车顶弧线。它的弧线不是从头到尾呈流畅走势的，而是弯的。我们希望呈现高达笨拙但冷酷而强劲的造型，”日产全球首席创意官中村史郎对路透表示。

“我们希望自己与保时捷、法拉利和其他超跑有所不同。这些超跑的设计仿照猎豹等狩猎动物的流线型美感。”

曾为通用汽车 和五十铃汽车 担纲设计的中村史郎希望日本的文化美学帮助日产汽车脱颖而出。中村史郎称，“全球来看，主流品牌的汽车外观越来越相似。”

“我们强调日本元素，因为我们是日本品牌，”他说道。“除非你从自身文化DNA中寻求设计和造型灵感，否则不可能有连贯性，也会缺乏自信。”

尼桑和其他汽车制造商希望，诸如此类的努力可以帮助他们在如今汽车外观越来越千篇一律的市场中与众不同。

“这种（越趋雷同的）现象与批量生产的效率、规模经济、品牌全球化、规避风险的企业文化、汽车工程学、基础设施和监管限制都有关系，”设计企业Montaag的董事总经理Richard Kong说道。Kong曾任福特汽车 旗下林肯品牌的首席设计师，并曾为宝马 旗下的设计公司效力。

其他人也在寻找“日本元素”。

丰田最新款的混合动力车Prius C的前隔栅和有棱角的前照灯据说是为了令其与皮卡丘相似。皮卡丘是日本广受欢迎的动漫《口袋妖怪》（Pokemon）中的角色。

但丰田全球总设计师福市笃雄称，这种相似并非一定出于刻意，而更多与工程师努力改善该车的空气动力学有关。

对于丰田，尤其是其高端品牌雷克萨斯来说，“日本元素”更多体现在汽车的功能而非造型当中。福市笃雄称：“（更多体现在）车门开启和关闭的方式，以及车门把手、开关和驾驶盘的触摸感。”

“我们试图将能见度的重要性置于汽车的外观之前，以减少（视觉）盲点。我们强调工艺。那是我们的DNA和日本元素。”他说道。(完)