《焦点》日本丰田汽车对泰国政治危机发出警告，但其选择有限

泰国政府周二宣布，自1月22日起对曼谷及周边省分实施为期60天的紧急状态，试图限制反政府示威者封锁曼谷的行动。

汽车制造是泰国第三大产业，占国内生产总值(GDP)的逾10%，其年产量约为250万辆，被誉为“东方的底特律”。

日本汽车制造商几十年来一直向泰国投资，且已开始依靠泰国作为其出口中心。他们同时占据着泰国汽车市场约80%的份额。泰国是东南亚最大的汽车市场。

日本汽车制造商短期内不太可能把生产迁出泰国，因为该国在其全球制造策略中具有举足轻重的地位。

**出口中心**

丰田生产的每10辆汽车中就有一辆来自泰国，该公司计划投资约200亿泰铢(6.09亿美元)，未来三到四年将年产能提高20万辆，至100万辆。