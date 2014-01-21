《焦点》日本丰田汽车对泰国政治危机发出警告，但其选择有限

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
泰国政府周二宣布，自1月22日起对曼谷及周边省分实施为期60天的紧急状态，试图限制反政府示威者封锁曼谷的行动。
汽车制造是泰国第三大产业，占国内生产总值(GDP)的逾10%，其年产量约为250万辆，被誉为“东方的底特律”。
日本汽车制造商几十年来一直向泰国投资，且已开始依靠泰国作为其出口中心。他们同时占据着泰国汽车市场约80%的份额。泰国是东南亚最大的汽车市场。
日本汽车制造商短期内不太可能把生产迁出泰国，因为该国在其全球制造策略中具有举足轻重的地位。
**出口中心**
丰田生产的每10辆汽车中就有一辆来自泰国，该公司计划投资约200亿泰铢(6.09亿美元)，未来三到四年将年产能提高20万辆，至100万辆。
日产汽车和三菱汽车 也都将泰国作为小型汽车的生产中心，这些汽车不仅出口到邻近的其它东南亚国家，也出口到日本。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。